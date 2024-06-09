6. Etnospor Kültür Festivali Kapanış Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Spor

6. Etnospor Kültür Festivali Kapanış Töreni Gerçekleştirildi

6. Etnospor Kültür Festivali Kapanış Töreni Gerçekleştirildi

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 6. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda yapılan kapanış töreniyle sona erdi. Festival boyunca yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara ödüller verildi. Ayrıca kültürel aktivitelerde bulunan katılımcılar da madalya ve sertifikalarını aldı. Kapanış töreninin ardından Kıraç konseri gerçekleştirildi ve ziyaretçiler şarkılara eşlik etti.

09.06.2024 19:53
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Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 6. Etnospor Kültür Festivali, kapanış töreniyle tamamlandı.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve 4 gün süren organizasyonun kapanış töreninde festival süresince gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren sporculara ödül ve sertifikaları verildi.

Sporcuların yanı sıra kültürel aktiviteleri gerçekleştiren katılımcılar da madalya ve sertifikalarını aldı.

Sponsor kuruluşların yetkililerine plaket verilerek tamamlanan kapanış töreninin sonrasında sanatçı Kıraç sahneye çıktı.

Etnospor Kültür Festivali'ne katılan ziyaretçiler Kıraç konserini takip ederken şarkılara eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 6. Etnospor Kültür Festivali Kapanış Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

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