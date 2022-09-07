Mehmet Erdoğan için Konak ilçesi Gültepe Osman Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene; Altay Başkanı Ayhan Dündar, asbaşkan Turan Güven ve Ahmet Avni Atayol, Yönetim Kurulu üyesi Polat Özen, eski başkanlardan Ahmet Taşpınar , Cihangir Marmara , Genel Müdür Atakan Atalay, Sportif Direktör Tuna Üzümcü , Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ve camianın önde gelen isimleri ile taraftarlar katıldı.

Kaynak: İHA

Mehmet Erdoğan, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Eski Altay Başkanı Mehmet Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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