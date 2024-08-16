64. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri Başladı - Son Dakika
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64. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri Başladı

64. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri Başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 64. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri başladı. Güreşler, çeşitli etkinliklerle devam edecek ve Pazar günü başpehlivanlık güreşleriyle sona erecek.

16.08.2024 16:42  Güncelleme: 16:49
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 64.'sü düzenlenen Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri çeşitli etkinliklerle başladı.

64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, sabah saatlerinde Kurtdere Er Meydanı'nda; minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste 1, deste 2, deste 3 ve orta boyların boy ayrımıyla başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık ile Güreş Ağası Kemal Aydın beraberinde protokol üyeleri ve vatandaşlarla birlikte Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın anıt mezarını ziyaret etti. Sonrasında Mevlid-i Şerif'in okutulduğu programda mevlit yemeği verildi ve resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Akın, Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın hayattaki tek torunu olan Havva Dakdevir'i de ziyaret ederek elini öptü. 3 gün sürecek olan program, 18 Ağustos Pazar günü başpehlivanlık güreşleri ile sona erecek.

"Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın torunları burada"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın yaptığı konuşmada, "Evlatlarımızla birlikteyiz. Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın torunları burada. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları burada. Allah'ın izniyle güreşler çok güzel olacak. Pehlivanlar şehri Balıkesir, inşallah altın kemeri alacak. Bunun için çalışacağız. Karesi Belediye Başkanımız, Altıeylül Belediye Başkanımız ve tüm belediye başkanlarımızla birlikte elimizden geleni ardımıza koymadan; Türk sporuna, ata sporumuza sahip çıkarak Türk Milleti'nin gücünü, iradesini ve atalarımıza olan saygısını çok daha yukarılara taşıyacağız. 64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşlerine start veriyoruz. Evlatlarımıza başarılar diliyoruz. Bahtınız açık olsun, inşallah büyük başarılarla güreşlerimiz tamamlansın" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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