65 Yaşında Taekwondo Heyecanı

Çankırı'da yaşayan 65 yaşındaki Veysel Elmas, 13 yaşında tanıştığı taekwondo sporunu yaşına aldırış etmeden sürdürüyor. Sergilediği hareketlerle gençlere adeta taş çıkartan Elmas, spor sayesinde kendisini 20 yaşında gibi hissettiğini söyledi.

Çankırı'nın Korgun ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Veysel Elmas, 13 yaşında tanıştığı taekwondo sporunu yarım asırdır yapmaya devam ediyor. Gençliğinde katıldığı birçok turnuvadan madalya ile dönen Elmas, yaşına aldırış etmeden spora olan tutkusunu sürdürüyor. Hızlı ve dinç taekwondo hareketleriyle gençlere adeta taş çıkartan Elmas, aldığı antrenörlük belgesiyle de gençlere eğitimler veriyor Sağlıklı ve zinde kalmasını spora borçlu olduğunu belirten Elmas, kendisini 20 yaşında genç gibi hissettiğini söyledi.

"Şu anda ben kendimi 20 yaşında gibi dinç hissediyorum"

Spor yapmayı çok sevdiğini ifade eden Elmas, "1970'li yıllarda taekwondo sporu ile tanıştım. O yıllar, spordaki başarılarımdan dolayı madalyalarım ve plaketlerim oldu. O zamanlar, kask, ellik, dişlik gibi koruma ekipmanları yoktu, çıplak el ve ayak ile sporumuzu uyguluyorduk. Bizim zamanımızda spor yapmak çok zordu ve güçtü. Sporcuyu yetiştiren hoca çok şans işiydi. Ben, şuan 3. kademe antrenörlüğe kadar yükseldim. Ülkemizi seven, başarısı ve ahlaki değerleri yüksek olan ve kimseye saygısızlık yapmayacak öğrenciler yetiştirmeye gayret ettim. Bu spor dövüş sporu değil, savunma sporu. Dışarıda kendine zarar verecek bir tehlike ile karşılaştığında, öğrenmiş olduğun bilgi ile kendini savunacaksın" dedi.

Sporun sağlığa olan faydalarına değinen Elmas, "55 yıldır bu spor ile ilgileniyorum. Bu sporu mecbur kalmadıkça kendimizi savunmak için kullanıyoruz. Bu savunma sporlarını öğretmenin ya da öğrenmenin yaşla alakası yoktur. Şu anda ben kendimi 20 yaşında gibi dinç hissediyorum. Bu da bana sporun verdiği bir enerji. Her sabah kum torbasında antrenman yapıyorum. Kendimi sürekli dinç tutmaya çalışıyorum" diye konuştu. - ÇANKIRI