661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2. gününde devam ediyor - Son Dakika
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661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2. gününde devam ediyor

02.07.2022 09:37
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2. gününde devam ediyor

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2. gün güreşleriyle devam ediyor.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2. gün güreşleriyle devam ediyor.

Günün ilk güreşleri Minik-1 boy dördüncü tur müsabakalarıyla başladı. Minik boyda mücadele eden 32 pehlivan anonsla Er Meydanı'na geldi. Yağlanan minik pehlivanlar cazgırın salavatıyla peşreve çıktı. Ardından eşleriyle güreşe tutuştu.

Organizasyonun öğle seansında 54 başpehlivan da çayıra çıkacak. Başpehlivanlar çekilecek kura sonrası mücadeleye başlayacak.

Güreşlerde başpehlivanlık final mücadelesi yarın yapılacak.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2. gününde devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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