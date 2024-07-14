663. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu - Son Dakika
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Spor

663. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde düzenlenen 663. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Hüseyin Gümüşalan başpehlivanlık unvanını kazandı. Müsabakalara 321 güreşçi katıldı ve finalde Hüseyin Gümüşalan, Cengizhan Şimşek'i yenerek birinci oldu. Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Domaniç'in Türk kültürünün ve tarihinin yansıması olduğunu belirtti.

14.07.2024 21:37
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- 663. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, bu yıl 663'üncüsü düzenlenen Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Hüseyin Gümüş Alan kazandı.

Kayıların ilk güreş tuttuğu Domaniç Ebe Çamlığı Er Meydanı'nda baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste büyük, deste küçük, tozkoparan ve minik kategorilerinde 321 güreşçi katıldı. Müsabakaların finalinde Cengizhan Şimşek'e üstünlük sağlayan Hüseyin Gümüş Alan, başpehlivanlığı elde etti. Organizasyonda üçüncülüğü de Faruk Akkoyun ile Semih Turgut paylaştı.

Baş altı kategorisinde ise Tolga Turan birinci, Emre Gürbüz ikinci ve Kerem Kahya ile Bekir Can Özturgut üçüncü oldular.

Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, "Domaniç, Türkün yeniden varoluş ve tarih sahnelerine çıkışının ikinci Ergenekon'udur. Şu anda üstünde dikildiğimiz bu topraklarda, 1230 yılından beri Kayı Türkleri güreş tutar. Bu yüzden Domaniç, sadece bir coğrafya değil, aynı zamanda tarihimizin, kültürümüzün ve ruhumuzun yansımasıdır. Asırlardır süregelen bir geleneğin, bir kültürün yaşatıldığı topraklardır Domaniç. Bugün burada, güreş sahasında ter döken güreşçilerimiz, onları şahlandıran, coşturan cazgırlarımız, alkış tutan halkımız sadece basit bir güreşi değil, asaleti, adaleti, gücü ve aklı temsil etmektedirler" ifadelerini kullandı.

Başpehlivan Hüseyin Gümüşalan, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Müsabakalar sonunda başarı elde eden güreşçilere madalyaları takdim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 663. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 663. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu - Son Dakika
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