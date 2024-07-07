Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek Başpehlivan oldu
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final maçında Mustafa Taş'ı yenen Yusuf Can Zeybek, başpehlivanlık unvanını kazandı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Türkiye'nin en eski ve en önemli güreş etkinliklerinden biri olarak biliniyor.
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7.07.2024 20:44:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek Başpehlivan oldu - Son Dakika
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