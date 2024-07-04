663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne 832 Pehlivan Kayıt Yaptırdı - Son Dakika
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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne 832 Pehlivan Kayıt Yaptırdı

Edirne'de bugün başlayan 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne 832 pehlivan kayıt yaptırdı. Güreşler, başpehlivanlık ön eleme müsabakalarıyla başlayacak ve 7 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek. Mücadele edecek pehlivanların kayıt işlemleri tamamlandı.

04.07.2024 13:22
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Edirne'de bugün başlayan 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne 832 pehlivan kayıt yaptırdı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 663'üncü randevusu bugün başpehlivanlık ön eleme müsabakalarıyla saat 15.00'te başlayacak. 7 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli boyların güreşleriyle devam edecek ve başpehlivanlık final müsabakasıyla sona erecek 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanların kayıt işlemleri tamamlandı.

Lig formatında düzenlenen güreşlerde topladığı puanlarla ilk 32'ye giren başpehlivanlar, Kırkpınar'a direkt katılım hakkı alırken, ek başvuru yapan 23 başpehlivandan 8'i bugün ön eleme müsabakalarıyla belirlenecek. Toplam 55 başpehlivanın kayıt yaptırdığı güreşlerde, ön eleme müsabakasında elenecek 15 başpehlivan cumartesi günü güreş tutamayacak. Cumartesi günü 40 başpehlivan, Kırkpınar'da kol bağlayacak.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, hedefinin bu yıl da altın kemeri kazanmak olduğunu söyledi. Üç defa üst üste altın kemeri kazanıp, kemerin ebedi sahibi olmayı hedeflediğini vurgulayan Zeybek, güreşlere iyi hazırlandığını söyledi.

Başpehlivan Orhan Okulu ise, yıllardır tecrübeli olduğunu ancak ilk günkü heyecanının devam ettiğini ifade etti. Aylardır haftanın 6 günü antrenman yaptıklarını vurgulayan Okulu, müsabakalara hazır olduğunu açıkladı.

Başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren de, Kırkpınar tarihinde ilk kez uygulanan lig sistemi hakkında açıklamalarda bulundu. Sürecin yeni olduğunu anlatan Dağdeviren, güreşler bittikten sonra değerlendirme yapacaklarını söyledi.

Diğer 13 boyda 77 pehlivan güreş tutacak

Minik 1 boyda 53, minik 2 boyda 54, teşvik 1 boyda 53, teşvik 2 boyda 51, tozkoparan boyda 63, ayak boyunda 64, deste küçük boyda 61, deste orta boyda 62, deste büyük boyda 63, küçük orta küçük boyda 61, küçük orta büyük boyda 63, büyük orta boyda 65, başaltında 65, baş boyunda 55 pehlivan mücadele edecek. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Edirne, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne 832 Pehlivan Kayıt Yaptırdı - Son Dakika

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