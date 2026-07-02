665. Kırkpınar Güreşleri Başladı - Son Dakika
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665. Kırkpınar Güreşleri Başladı

665. Kırkpınar Güreşleri Başladı
02.07.2026 12:09
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Edirne'de 3-5 Temmuz'da düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kayıt işlemleri tamamlandı.

EDİRNE'de, 3-5 Temmuz tarihleri arasında 665'incisi gerçekleştirilecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek 840 pehlivanın boy ayrımı ve kayıt işlemleri başladı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Sekreteri Metin Şener, "Biliyorsunuz tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri dünyada eşi benzeri olmayan bir organizasyonumuz. Bu anlamda da tarih dolu bu organizasyonumuzda tüm her şeyimizle geleneksel güreşler federasyonu olarak start vermiş bulunmaktayız" dedi.

Edirne'de yarın Cuma namazının ardından Sarayiçi Er Meydanı'nda, minik-1 boyda pehlivanların çayıra çıkmasıyla başlayacak 665'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında, Mimar Sinan Spor Salonu'nda boy ayrımı ve kayıt işlemleri başladı. CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde kendi boylarında sıralamaya girerek, Kırkpınar'da güreşmeye hak kazanan pehlivanlar saat 10.00 itibariyle salona girerek kayıtlarını yaptırdı. Tarihi organizasyonda, baş kategorisinde güreşecek başpehlivanların da gün içerisinde gelerek kayıtlarını yaptırmaları bekleniyor.

'EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR ORGANİZASYON'

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Sekreteri Metin Şener, Sarayiçi Er Meydanı'nda, 3-5 Temmuz tarihleri arasında sürecek güreşlerle ilgili bilgi verdi. Şener, "665'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün itibariyle start aldı, boy ayrımı ve boy kayıtları aşamasıyla. Şu anda saat 10 itibariyle oy ayrımımız başlamıştır. 14 boy da toplamda 840 pehlivanımız katılım yapacaktır. Yarın güreşlerimiz cuma günü öğleden sonra Cuma namazından sonra inşallah Sarayiçi Er Meydanı'nda dualar eşliğinde başlayacaktır. Yarın büyük orta, başaltı, baş da dahil olmak üzere tüm boylarda güreşlerimiz yapılacak. 16.00'da büyük orta, 16.30'da baş altı ve 17.00'da baş pehlivanlarımız güreş yapacaklardır. Ben katılan tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum. Hakemlerimize başarı dilerim. İnşallah çok güzel bir organizasyon geçecek. Biliyorsunuz tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri dünyada eşi benzeri olmayan bir organizasyonumuz. Bu anlamda da tarih dolu bu organizasyonumuzda tüm her şeyimizle geleneksel güreşler federasyonu olarak genel başkanımız İbrahim Türkiş önderliğinde tüm unsurlarımızla hazır olarak şu anda start vermiş bulunmaktayız" dedi.

'DERECE YAPMAK İÇİN GELDİK'

Başpehlivanlık güreşlerinde, cuma günü son 32'ye kalmak için çayıra çıkacak pehlivanlardan Hamza Özkaradeniz, bu yıl sakatlıklardan dolayı zor süreçlerden geçtiğini söyledi. Özkaradeniz, "Zor süreçlerden geçiyoruz. Ön elemelerle geldik. Bu süreçte sakatlıklar gibi sıkıntılar da yaşadık. Geldik kuramızı çektik 1 numara. Cuma günü ön eleme güreşlerine gireceğiz. Sakatlığım olduğu için çok büyük hedeflerim yok. Ama benim güreşim farklı olduğu için herkese ters geliyor. O yüzden Allah nasip ederse derece yapmak için geldik. Güreşçilere önem verildikçe biz de kendimizi değerli hissediyoruz. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor 665. Kırkpınar Güreşleri Başladı - Son Dakika

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