665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nde İlk Gün Ücretsiz

EDİRNE'de bu yıl 665'incisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Er Meydanı'na girişler ilk gün ücretsiz olacak.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu yıl 665'incisi Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 3-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tarihi organizasyonun tribün biletleri 8 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren resmi olarak satışa sunulacak. Bilet fiyatları ve tribün yerleşim planları da satış günüyle eş zamanlı olarak erişime açılacak. Edirne Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, güneşlerin ilk günü olan 3 Temmuz cuma günü Er Meydanı'na girişlerin ücretsiz olacağı duyuruldu.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, "UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan, dünyadaki en köklü spor organizasyonlarından biri olan Kırkpınar, sadece bir güreş müsabakası değil; tarihimizin, kültürümüzün ve geleneklerimizin yaşatıldığı büyük bir buluşmadır. Bu kadim atmosferi birlikte paylaşmak, pehlivanlarımızın er meydanındaki kıyasıya mücadelesine tanıklık etmek ve Edirne'mizin misafirperverliğini sizlerle buluşturmak üzere tüm yurttaşlarımızı, vatandaşlarımızı ve misafirlerimizi 665'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'mize davet ediyorum" dedi.