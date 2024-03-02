68 Aksaray Belediyespor, evinde 24 Erzincanspor'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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68 Aksaray Belediyespor, evinde 24 Erzincanspor'a 1-0 mağlup oldu

68 Aksaray Belediyespor, evinde 24 Erzincanspor\'a 1-0 mağlup oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 28. hafta maçında 68 Aksaray Belediyespor, evinde karşılaştığı 24 Erzincanspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçta İbrahim Yılmaz'ın attığı golle 24 Erzincanspor galibiyete ulaştı. Aksaray Belediyespor'dan Ercan Yazıcı kırmızı kart gördü.

02.03.2024 16:50  Güncelleme: 16:55
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 28. hafta maçında 68 Aksaray Belediyespor, evinde karşılaştığı 24 Erzincanspor'a 1-0 mağlup oldu.

Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız, Burak Celep, Ömer Gezer

68 Aksaray Belediyespor: Emre Satılmış, Hakan Özkan (Osman Bayrak dk. 79), Emrah Taysı, Atamer Bilgin (Abdussamed Karnuçu dk. 79), Uğur Aygören, Ercan Yazıcı, Fatih Somuncu (Ali Kuçik dk. 56), Halil İbrahim Tuna (Şahin Fıstıkçı dk. 66), Doğan Ateş, Üstün Bilgi, Cengiz Ötkün

24 Erzincanspor: Hüseyin Koç, Kamil İçer, Özkan Yiğiter, Yusuf Onur Arıkan, Gençer Cansev, Yunus Tarhan (Gökhan Payal dk. 46), İlker Günaslan, Bahadır Taşdelen, İbrahim Yılmaz (Kubilay Türk Yılmaz dk. 69), Oğuzhan Aynaoğlu (Muhammed Enes Yılmaz dk. 69), Hasan Kaya (Çınar Tarhan dk. 46)

Gol: İbrahim Yılmaz (dk. 44) (24 Erzincanspor)

Kırmızı kart: Ercan Yazıcı (dk. 76) (Aksaray Belediyespor)

Sarı kartlar: Yunus Tarhan (24 Erzincanspor), Cengiz Ötkün, Ercan Yazıcı (68 Aksaray Belediyespor) - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 68 Aksaray Belediyespor, evinde 24 Erzincanspor'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 68 Aksaray Belediyespor, evinde 24 Erzincanspor'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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