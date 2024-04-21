68 Aksaray Belediyespor ile Sarıyer Berabere Kaldı - Son Dakika
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68 Aksaray Belediyespor ile Sarıyer Berabere Kaldı

68 Aksaray Belediyespor ile Sarıyer Berabere Kaldı

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında 68 Aksaray Belediyespor, konuk ettiği İstanbul temsilcisi Sarıyer ile golsüz berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı.

21.04.2024 18:27  Güncelleme: 18:42
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TFF 2.Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında 68 Aksaray Belediyespor, konuk ettiği İstanbul temsilcisi Sarıyer ile golsüz berabere kaldı.

Hakemler: Lütfullah Aslan, Muhammed Yıldız, Orhan Timurtaş

68 Aksaray Belediyespor: Tunahan Dikişçi, Yasin Abdioğlu, Emrah Taysı, Abdussamed Karnuçu, Halil İbrahim Tuna (Süleyman Cebeci dk. 52), Doğan Ateş, Atamer Bilgin, Uğur Aygören (Efe Niyazi Kurtulmuş dk. 55), Ali Kuçik (Üstün Bilgi dk. 84), Oğuzhan Açıl, Osman Bayrak

Sarıyer: Özkan Karabulut, Sedat Dursun, Barış Başdaş, Süheyl Çetin, Oğuz Çetinkaya (Taha Dönmez dk. 60), Emre Yeşilyurt, Hakan Özmert, Erdal Öztürk (Saruhan Fındıkçı dk. 81), Ali Dere, Umut Bulut, Oğuzhan Akgün

Sarı kartlar: Yasin Abdioğlu, Abdussamed Karnuçu (68 Aksaray Belediyespor), Sedat Dursun, Hakan Özmen (Sarıyer) - AKSARAY

Kaynak: İHA

İstanbul, Sarıyer, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 68 Aksaray Belediyespor ile Sarıyer Berabere Kaldı - Son Dakika

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