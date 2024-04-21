68 Aksaray Belediyespor ile Sarıyer Berabere Kaldı

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında 68 Aksaray Belediyespor, konuk ettiği İstanbul temsilcisi Sarıyer ile golsüz berabere kaldı.
Hakemler: Lütfullah Aslan, Muhammed Yıldız, Orhan Timurtaş
68 Aksaray Belediyespor: Tunahan Dikişçi, Yasin Abdioğlu, Emrah Taysı, Abdussamed Karnuçu, Halil İbrahim Tuna (Süleyman Cebeci dk. 52), Doğan Ateş, Atamer Bilgin, Uğur Aygören (Efe Niyazi Kurtulmuş dk. 55), Ali Kuçik (Üstün Bilgi dk. 84), Oğuzhan Açıl, Osman Bayrak
Sarıyer: Özkan Karabulut, Sedat Dursun, Barış Başdaş, Süheyl Çetin, Oğuz Çetinkaya (Taha Dönmez dk. 60), Emre Yeşilyurt, Hakan Özmert, Erdal Öztürk (Saruhan Fındıkçı dk. 81), Ali Dere, Umut Bulut, Oğuzhan Akgün
Sarı kartlar: Yasin Abdioğlu, Abdussamed Karnuçu (68 Aksaray Belediyespor), Sedat Dursun, Hakan Özmen (Sarıyer) - AKSARAY
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Çorum'da düzenlenen Büyükler Oryantiring Türkiye Şampiyonası sona erdi. 3 gün süren yarışlara 130 spor kulübünden 1250 sporcu katıldı. Şampiyonada dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.
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Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Minikler, Yıldızlar ve Gençler Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sona erdi. 41 ilden 928 sporcu katıldığı organizasyonda, sporcular bireysel ve takım final atışlarını gerçekleştirdi. Şampiyonada birçok kategoride birincilik elde eden sporcular, madalyalarını yetkililerden aldı.
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