68 Aksaray Belediyespor ile Sarıyer Berabere Kaldı

Ahlatcı Çorum FK, Adanaspor'u 2-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Ahlatcı Çorum FK, Adanaspor'u 2-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta, maç sonrası yaptığı açıklamada takımının performansından memnun olduğunu ve hedeflerine doğru ilerlediklerini belirtti. Adanaspor cephesinde ise yardımcı antrenör Fuad Kınalı, zor bir süreçten geçtiklerini ancak mücadelelerini son ana kadar sürdüreceklerini ifade etti.