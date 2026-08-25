7 Ocak Stadyumu'nda Yenileme Çalışmalarında İlerleme - Son Dakika
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7 Ocak Stadyumu'nda Yenileme Çalışmalarında İlerleme

7 Ocak Stadyumu\'nda Yenileme Çalışmalarında İlerleme
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Osmaniye'de 7 Ocak Stadyumu'ndaki yenileme çalışmaları yüzde 75 seviyesine ulaştı.

Osmaniye'de yenileme çalışmaları devam eden 7 Ocak Stadyumu'nda fiziki gerçekleşme yüzde 75 seviyesine ulaştı. Çalışmaları yerinde inceleyen Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, stadyumun 6 bin 580 seyirci kapasitesiyle hizmet vereceğini belirtti.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 7 Ocak Stadyumu'nda devam eden yenileme çalışmalarını inceleyerek, yüklenici firma yetkilileri ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi'den projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Toplam 6 bin 800 metrekare inşaat alanına sahip stadyumda çalışmaların yüzde 75'i tamamlandı. Proje kapsamında 105'e 68 metre ölçülerinde modern futbol sahası, 7 çok amaçlı spor salonu, sporcu mahalleri, basın, protokol ve canlı yayın alanları ile teknik ve destek birimleri oluşturuluyor. Stadyumda ayrıca 700 kVA kapasiteli jeneratör yer alacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Süper Lig'e kadar uzanan akreditasyon kriterleri doğrultusunda yenilenen stadyumun, tamamlanmasının ardından Osmaniye'nin spor altyapısına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Çalışmaların titizlikle sürdürülmesi ve projenin en kısa sürede tamamlanması yönünde değerlendirmelerde bulunan Vali Serdengeçti, "Müsabakadan yayına, sporcu mahallerinden protokole kadar bütün unsurlarıyla bu müstesna spor mekanı, Osmaniye'mize yakışır bir hüviyete kavuşuyor" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osmaniye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 7 Ocak Stadyumu'nda Yenileme Çalışmalarında İlerleme - Son Dakika

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