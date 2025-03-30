Newcastle United, Wembley Stadyumu'nda oynanan İngiltere Lig Kupası Finali'nde Liverpool'u 2-1 mağlup ederek tarihindeki ilk İngiltere Lig Kupası'nı kazanmış ve70 yıllık kupa hasretini sonlandırmıştı. İngiliz ekibi son olarak 70 yıl önce 1955'teki İngiltere Federasyon Kupası'nı kazanmıştı.
Newcastle United taraftarıyla birlikte görkemli bir şampiyonluk geçidi düzenledi.Siyah beyazlıların, Lig Kupası şampiyonluk kutlamalarına 300.000 taraftar katıldı. Taraftarlar futbolcularla birlikte şampiyonluğu doyasıya kutladı.
Son Dakika › Spor › 70 yıl sonra gelen kupa sevinci! Kutlamalara yüzbinlerce taraftar katıldı - Son Dakika
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