8-2 gerideyken yaptığı olay oldu - Son Dakika
8-2 gerideyken yaptığı olay oldu

8-2 gerideyken yaptığı olay oldu
18.03.2026 12:07
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Paris Saint-Germain (PSG), Chelsea'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Bu sonuçla Fransız ekibi, iki maç sonunda elde ettiği 8-2'lik toplam skorla turu rahat geçti. Chelsea'nin teknik direktörü Liam Rosenior, 8-2 gerideyken bile oyuncularına taktik notu vermeye devam etti. Bu durum büyük yankı uyandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Paris Saint-Germain, deplasmanda Chelsea'yi 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Fransız devi, iki maç sonunda elde ettiği 8-2'lik toplam skorla turu rahat geçen taraf oldu.

GOLLER ERKEN GELDİ

Stamford Bridge'de oynanan mücadelede PSG, maça hızlı başladı. 6. dakikada Kvaratskhelia'nın golüyle öne geçen konuk ekip, 14. dakikada Barcola ile farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın 62. dakikasında Mayulu'nun golü ise skoru belirledi. İlk maçı da 5-2 kazanan PSG, rövanşı 3-0 kazanarak Chelsea karşısında net bir üstünlük kurdu.

RAKİP LIVERPOOL-GALATASARAY EŞLEŞMESİNDEN

Bu sonucun ardından PSG, çeyrek finalde Liverpool ile Galatasaray arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Liam Rosenior, karşılaşmanın 83. dakikasında sergilediği davranışla gündem oldu. Takımı sahada 3-0 gerideyken ve toplam skorda 8-2 mağlup durumdayken oyuncularına taktiksel talimatlar içeren bir not iletti.

SKORA RAĞMEN MÜCADELEDEN VAZGEÇMEDİ

Karşılaşmanın son bölümünde bile oyuna müdahale etmeye devam eden Rosenior'un, bir kağıda yazdığı talimatları futbolcularına vermesi dikkat çekti. Ağır skora rağmen teknik ekibin oyuna odaklanmayı sürdürmesi farklı yorumlara neden oldu.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu anlar kısa sürede sosyal medyada yayılarak viral hale geldi. Rosenior'un bu yaklaşımı bazı kesimler tarafından profesyonellik olarak değerlendirilirken, bazıları ise eleştirel yorumlarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 8-2 gerideyken yaptığı olay oldu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Mücteba Hamaney’le ilgili Rusya iddiasına yanıt Mücteba Hamaney'le ilgili Rusya iddiasına yanıt
Neymar, Ancelotti’ye isyan etti Neymar, Ancelotti'ye isyan etti
Şanlıurfa turizmde yeni rekor bekliyor Şanlıurfa turizmde yeni rekor bekliyor
Barış Alper yuvadan uçuyor Radara alan takımları reddetmesi imkansız Barış Alper yuvadan uçuyor! Radara alan takımları reddetmesi imkansız
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı

12:04
MSB: Malatya’nın ardından Adana’ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
MSB: Malatya'nın ardından Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
11:59
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5’teki tek Müslüman ülke
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
11:15
İmamoğlu’nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz
İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz
11:05
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü Gündem yaratacak iddia
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia
10:49
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
10:30
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
SON DAKİKA: 8-2 gerideyken yaptığı olay oldu - Son Dakika
Advertisement
