8. Akra Gran Fondo Antalya Yarışları

07.04.2026 12:12
Antalya'da 11-12 Nisan'da 8. Gran Fondo bisiklet yarışı 'Yeşil Gelecek' temasıyla düzenlenecek.

"Akra Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum" bisiklet yarışlarının 8'incisi Antalya'nın Kemer ilçesinde 11-12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AKRA Hotels ana sponsorluğunda ve AG Tohum desteğiyle düzenlenecek etkinlik, 8. kez katılımcılarına pedal çevirme imkanı sunacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin destekleriyle "Yeşil Gelecek" temasıyla düzenlenecek yarışmada yerli ve yabancı sporcular 17.81, 48 ve 98 kilometrelik 3 ayrı parkurda pedal çevirecek.

Organizasyona ilişkin bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'nın tarım, turizm ve ticaret şehri olduğu kadar kültür, sanat ve spor kenti de olduğunu söyledi.

Bu anlamda yapılan organizasyonların önemine dikkati çeken Şahin, "Kentte spor konusunda etkinlikler üretiyoruz. Kemer ile ilgili de vizyon ortaya koymaya çalışıyoruz. Kemer'in Belek gibi olmasını istiyoruz. Çok amaçlı spor salonları, spor merkezleri ile Kemer'in spor altyapısını destekliyoruz. Dağında, denizinde, kumsallarında turizmin 12 ay yaşatıldığı bir Kemer hayal ediyoruz." dedi.

Proje koordinatörü Haluk Özsevim de bisikletin medeniyet olduğunu belirtti.

Bisiklet sporuna sahip çıkmanın ülkenin suyuna, doğasına da sahip çıkmak anlamı taşıdığını ifade eden Özsevim, "Bu nedenle bu yılki temayı 'yeşil gelecek' olarak belirledik. Organizasyona 500'ün üzerinde sporcu kayıt yaptırdı. Çin'den Kazakistan'a kadar farklı ülkelerden sporcular Antalya'da olacak. Amacımız ilerleyen yıllarda sporcu sayısında 5 bini aşmak." diye konuştu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek, Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan, Fraport TAV Antalya Havalimanı Üst Düzey Yöneticisi Frank Quante, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Akra Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ramiz Barut ve organizasyona destek veren belediyeler ile sponsorların temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika golüyle çıldırdılar Son dakika golüyle çıldırdılar
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti
Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu
Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler
Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi

12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde silah sesleri Çok sayıda ekip sevk edildi
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde silah sesleri! Çok sayıda ekip sevk edildi
11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
11:30
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
11:21
Kararları çok konuşuldu İşte Yasin Kol’un derbi notu
Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
11:16
Trump “Bir gecede yok ederiz“ dedi, İran hemen harekete geçti
Trump "Bir gecede yok ederiz" dedi, İran hemen harekete geçti
11:08
Tarih belli, İstanbul’a kış geliyor Balkanlardan giriş yaptı
Tarih belli, İstanbul'a kış geliyor! Balkanlardan giriş yaptı
