8. Etnospor Kültür Festivali Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

8. Etnospor Kültür Festivali Sona Erdi

8. Etnospor Kültür Festivali Sona Erdi
24.05.2026 19:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen festivalde geleneksel sporlar ve kültürel etkinlikler yoğun ilgiyle karşılandı.

İstanbul'da düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali, sona erdi.

Dünya Etnospor Birliği tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festival dört gün sürdü. Farklı coğrafyalardan gelen sporcular, sanatçılar, zanaatkarlar, kültür insanları ve ziyaretçiler, aynı atmosferde buluştu.

Festivalde okçuluk, güreş müsabakaları, atlı okçuluk, akrobasi, savaş sanatları, oyunlar, el sanatları, gastronomi ve sahne sanatlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar ve yetişkinler, etkinlikte geleneksel sporları deneme fırsatı yakaladı.

Geleneksel sporları ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarma hedefiyle düzenlenen festivalde, yaklaşık 1,5 milyon çocuk, genç ve ebeveyn, birçok farklı etkinlik alanında vakit geçirdi.

Kapanış töreni yapıldı

Bu yıl 8'incisi düzenlenen festivalin kapanış töreni alandaki ana sahnede gerçekleştirildi.

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Dünya Etnospor Birliği Başkan Vekili Hakan Kazancı, Dünya Etnospor Birliği yöneticileri, organizasyona katılan sporcular ile festivale katkıda bulunan kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Törende Anadolu Ajansı adına Türkiye Haberleri Direktörü Hasan Ay yer aldı.

Kapanış seremonisinde festivalde yer alan sporculara ödül takdim edildi.

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Sekizincisi yapılan bu etkinlik, her sene üzerine konularak, geliştirilerek şehrimize, ülkemize çok önemli bir kazanç sağlıyor. Bunun tesadüf olmadığını hepimiz biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sporun her dalında, tıpkı diğer sektörlerdeki gibi Türkiye mevcut altyapısını çok geliştirdi. Bundan daha önemlisi öz güvenimiz gelişti. Aslında Etnospor'u yapmak, bunu ortaya koymak, bunu dünya çapında bir marka haline getirmek bizim öz güvenimizin sonucunda çıkan bir etkinlik." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, Etnospor'un önemine değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile başlayan bu öz güvenle, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan ve çalışma arkadaşları bütün sosyal kredisini bu işlere kullandı. Günün sonunda İstanbul'un göbeğinde, en güzel yerde 2 milyona yakın kişinin ziyaret ettiği ve herkesin çocuğunun elini tutarak, eşiyle birlikte, ailece gelip bir etkinliğe şahitlik ettiği bir kazanımımız oldu." dedi.

Dünya Etnospor Birliği Başkan Vekili Hakan Kazancı ise ilk günden itibaren etkinliği destekleyen kurum ve kuruluşlar ile her sene daha fazla katılımcıyla organizasyona gelen vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, İstanbul, Etkinlik, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 8. Etnospor Kültür Festivali Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti
Akın akın geliyorlar Türkiye’nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
İsrailli bakan Ben-Gvir’e Fransa kapısı kapandı İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı
Bağcılar’da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu Bağcılar'da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu

20:56
Süper Lig’e yükselen son takım Çorum FK oldu
Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu
20:44
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici
20:33
Adnan Beker: Keşke bir de “Allah CHP’yi senden korusun” deseymişim
Adnan Beker: Keşke bir de “Allah CHP’yi senden korusun” deseymişim
20:08
Özgür Özel’in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
19:47
Mansur Yavaş’tan Özgür Özel’e ziyaret: 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanmalı
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e ziyaret: 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanmalı
19:46
Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu’nu böyle anlatmış
Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu'nu böyle anlatmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 21:28:03. #7.13#
SON DAKİKA: 8. Etnospor Kültür Festivali Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.