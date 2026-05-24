İstanbul'da düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali, sona erdi.

Dünya Etnospor Birliği tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festival dört gün sürdü. Farklı coğrafyalardan gelen sporcular, sanatçılar, zanaatkarlar, kültür insanları ve ziyaretçiler, aynı atmosferde buluştu.

Festivalde okçuluk, güreş müsabakaları, atlı okçuluk, akrobasi, savaş sanatları, oyunlar, el sanatları, gastronomi ve sahne sanatlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar ve yetişkinler, etkinlikte geleneksel sporları deneme fırsatı yakaladı.

Geleneksel sporları ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarma hedefiyle düzenlenen festivalde, yaklaşık 1,5 milyon çocuk, genç ve ebeveyn, birçok farklı etkinlik alanında vakit geçirdi.

Kapanış töreni yapıldı

Bu yıl 8'incisi düzenlenen festivalin kapanış töreni alandaki ana sahnede gerçekleştirildi.

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Dünya Etnospor Birliği Başkan Vekili Hakan Kazancı, Dünya Etnospor Birliği yöneticileri, organizasyona katılan sporcular ile festivale katkıda bulunan kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Törende Anadolu Ajansı adına Türkiye Haberleri Direktörü Hasan Ay yer aldı.

Kapanış seremonisinde festivalde yer alan sporculara ödül takdim edildi.

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Sekizincisi yapılan bu etkinlik, her sene üzerine konularak, geliştirilerek şehrimize, ülkemize çok önemli bir kazanç sağlıyor. Bunun tesadüf olmadığını hepimiz biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sporun her dalında, tıpkı diğer sektörlerdeki gibi Türkiye mevcut altyapısını çok geliştirdi. Bundan daha önemlisi öz güvenimiz gelişti. Aslında Etnospor'u yapmak, bunu ortaya koymak, bunu dünya çapında bir marka haline getirmek bizim öz güvenimizin sonucunda çıkan bir etkinlik." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, Etnospor'un önemine değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile başlayan bu öz güvenle, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan ve çalışma arkadaşları bütün sosyal kredisini bu işlere kullandı. Günün sonunda İstanbul'un göbeğinde, en güzel yerde 2 milyona yakın kişinin ziyaret ettiği ve herkesin çocuğunun elini tutarak, eşiyle birlikte, ailece gelip bir etkinliğe şahitlik ettiği bir kazanımımız oldu." dedi.

Dünya Etnospor Birliği Başkan Vekili Hakan Kazancı ise ilk günden itibaren etkinliği destekleyen kurum ve kuruluşlar ile her sene daha fazla katılımcıyla organizasyona gelen vatandaşlara teşekkür etti.