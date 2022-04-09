80 yaşındaki tenisçi, azmiyle gençlere örnek oluyor - Son Dakika
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80 yaşındaki tenisçi, azmiyle gençlere örnek oluyor

09.04.2022 11:08
80 yaşındaki tenisçi, azmiyle gençlere örnek oluyor

İzmir'de yaşayan 80 yaşındaki Aksel Lohner, ilerleyen yaşına rağmen tenis oynamaya devam ediyor.

İzmir'de yaşayan 80 yaşındaki Aksel Lohner, ilerleyen yaşına rağmen tenis oynamaya devam ediyor.

Babasının yönlendirmesiyle 6 yaşında başladığı tenise 16 yaşına kadar devam eden Lohner, spor hayatını basketbolla sürdürdü.

Basketbolu 32 yaşında bırakarak yeniden çocukluk tutkusuna dönen Lohner, 48 yıldır tenis raketini elinden bırakmıyor.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda madalya kazanan Lohner, performansı ile gençlere örnek oluyor.

Lohner, AA muhabirine, sporun her yaşta yapılabileceğini, herkesin mutlaka bir spor dalıyla ilgilenmesi gerektiğini söyledi.

Sporun insanları pek çok yaşlılık hastalığından koruduğuna inandığını ifade eden Lohner, yaşına rağmen dinç görünümünü de tenise borçlu olduğunu aktardı.

Tenisin hayatının en önemli parçalarından biri olduğunu dile getiren Aksel, "Gençliğimizde İzmir'de tenis sadece yazın oynanan bir spordu. Çünkü kışın sahalarda ot yetişirdi. Baharda tekrar kortlar yapılırdı. Kortlarda 5-6 ay oynanır kışın yeniden nadasa bırakılırdı. Tenis olmasa hayatımdan çok büyük bir şey eksik olur. Sağlık açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple tenise devam etmeye niyetliyim." yorumunda bulundu.

Haftanın 5 günü düzenli olarak antrenörüyle antrenman yaptığını ve veteran turnuvalarında Türkiye'yi temsil ettiğini ifade eden Lohner, şöyle konuştu:

"Veteran olarak gerek Türkiye'de gerekse uluslararası turnuvalara katılıyoruz. Seçmelere katılıyoruz, milli takıma giriyoruz. İspanya'da, Sırbistan'da turnuvalara katıldım. Kazandığımız maçlar oluyor takım olarak. Evde kasa kasa kupalarım var. Koyacak yer kalmadı."

Sağlığını düzenli spor yapmaya borçlu olduğunu vurgulayan Lohner, "Sporun sağlık tarafı çok önemli. Sağlığın bir ayağı spor, benim için ise tenis. 80 yaşlarında İzmir'de oynayan 5 oyuncu var. Dolayısıyla aslında çok olağanüstü bir şey değil. 10 yıl sonra farklı gelebilir." diye konuştu.

Aksel Lohner ile birlikte çalışan Ata Can Türk (25) ise Lohner'in kendisi için örnek sporcu olduğunu söyledi.

Lohner ile haftanın beş günü kortta buluştuklarını aktaran Türk, "Aksel abinin bu yaşındaki yolculuğunda beraberiz. Haftada 5 gün oynuyoruz. Aksel abinin beni tercih etmesi beni çok mutlu ediyor. Kulüpteki herkes ona 'bu yaşında nasıl oynayabiliyorsun' diye soruyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor 80 yaşındaki tenisçi, azmiyle gençlere örnek oluyor - Son Dakika


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