Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.
Rizespor, Serie A ekibi Parma'da forma giyen Rumen kanat oyuncusu Valentin Mihaila ile anlaşmaya vardı. Yeşil-mavili kulüp, 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferi konusunda Parma ile el sıkıştı. Taraflar arasında tüm detaylar netleşirken, Mihaila'nın kısa süre içinde Türkiye'ye gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Valentin Mihaila, 5 sezon önce Parma'ya 9.1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Geleceğe yatırım olarak transfer edilen deneyimli oyuncu, İtalyan kulübünde bir türlü beklenen patlamayı yapamadı.
Geride kalan sezonda Parma formasıyla Serie A'da 21 maçta görev alan Rumen oyuncu, 3 asistlik performans gösterdi.
Son Dakika › Spor › 9.1 milyon euro'ya transfer olmuştu! Çaykur Rizespor imzayı attırıyor - Son Dakika
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