Akdeniz Oyunları'nın 5. gününü Türkiye, 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz olmak üzere 21 madalya ile tamamladı. Böylece milliler 18 altın, 9 gümüş ve 12 bronz madalya ile toplamda 39 madalyaya sahip olarak zirvedeki yerini korudu.

Kaynak: İHA

Akdeniz Oyunları, Cezayir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 9. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye zirvedeki yerini korudu - Son Dakika

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