9. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye zirvedeki yerini korudu - Son Dakika
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9. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye zirvedeki yerini korudu

30.06.2022 01:04
9. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye zirvedeki yerini korudu

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 5. gününde Türkiye topladığı madalyalarla zirvedeki yerini korudu.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 5. gününde Türkiye topladığı madalyalarla zirvedeki yerini korudu.

Akdeniz Oyunları'nın 5. gününü Türkiye, 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz olmak üzere 21 madalya ile tamamladı. Böylece milliler 18 altın, 9 gümüş ve 12 bronz madalya ile toplamda 39 madalyaya sahip olarak zirvedeki yerini korudu.

Bugünkü oyunlarda madalya kazanan milli sporcular şöyle:

Altın madalya

İbrahim Çolak (Jimnastik)

Adem Asil (Jimnastik)

Ferhat Arıcan (Jimnastik)

Evin Demirhan Yavuz (Güreş)

Bedia Gün (Güreş)

Yasemin Adar Yiğit (Güreş)

Buket Öztürk (Bocce)

İbrahim Arslantaş (Bocce)

İnci Ece Öztürk (Bocce)

Bahar Çil (Bocce)

Gümüş madalya

Ahmet Önder (Jimnastik)

Adem Asil (2) (Jimnastik)

Zeynep Yetgil (Güreş)

Buse Tosun Çavuşoğlu (Güreş)

Ahmet Emen (Bocce)

Bronz madalya

Emre Lale (Badminton)

Özge Bayrak Bağcı (Badminton)

Adem Asil (Jimnastik)

Ferhat Arıcan (Jimnastik)

Ahmet Önder (Jimnastik) - İSTANBUL

YORUMLAR
500
19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 4'üncü gününde madalya sıralamasında zirvede yer aldı Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 4'üncü gününde madalya sıralamasında zirvede yer aldı
Kaynak: İHA

Akdeniz Oyunları, Cezayir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 9. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye zirvedeki yerini korudu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: 9. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye zirvedeki yerini korudu - Son Dakika
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