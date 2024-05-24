9. Hürpedal Ortaca Bisiklet Festivali Başlıyor

Spor

Bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilecek olan Hürpedal Ortaca Bisiklet Festivali ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Türkiye'nin farklı noktalarından Ortaca'ya gelen 330 bisikletçiye başarılar diledi.

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan ve Belediye Başkan Yardımcıları, 9. Hürpedal Ortaca Bisiklet Festivali öncesi, Sarıgerme Günübirlik Tesisleri'nde misafir olan katılımcılara başarılar diledi. Festivalde, Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 330 bisikletçinin katılımıyla 3 gün sürecek olan yarışmaların başlayacağı belirtildi.

Farklı şehirlerden Ortaca'ya gelen katılımcılar, Belediye Başkanı Evren Tezcan'a duyduğu memnuniyetlerini dile getirdi. Başkan Tezcan, katılımcılara festival salahiyetleriyle ilgili olarak güzel bir deneyime sahip olacaklarını ve Ortaca'nın güzelliklerini görme fırsatı bulacaklarını belirtti.

Ortaca Belediyesi, festival boyunca misafir olan katılımcılara gerekli tüm destek ve hizmetleri sunmaya hazır olduklarını ifade etti. Festival, 3 gün sürecek olan yarışmalarla dolu bir programa sahip olacak. - MUĞLA