KIRKLARELİ - 9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu - Son Dakika
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KIRKLARELİ - 9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu

15.07.2022 20:13

Kırklareli'nin Kavaklı Belediyesince düzenlenen 9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek, başpehlivan oldu.

Kırklareli'nin Kavaklı Belediyesince düzenlenen 9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek, başpehlivan oldu.

Kavaklı Korusu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 13 ayrı boyda yaklaşık 250 güreşçi mücadele etti. Organizasyonda Cengizhan Şimşek, İsmail Koç, Ertuğrul Dağdeviren, Hüseyin Gümüşalan gibi önemli isimlerin de yer aldığı 26 sporcu başpehlivanlık için çayıra çıktı.

Final mücadelesinde Nedim Gürel ile karşılaşan Cengizhan Şimşek, rakibini yenerek başpehlivan unvanını elde etti.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, başpehlivan Cengizhan Şimşek'e kupasını verdi.

YORUMLAR
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Kırklareli'nde 9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı Kırklareli'nde 9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı ZONGULDAK - Yaraşlıyörük Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Faruk Akkoyun oldu ZONGULDAK - Yaraşlıyörük Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Faruk Akkoyun oldu
Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor KIRKLARELİ - 9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: KIRKLARELİ - 9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu - Son Dakika
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