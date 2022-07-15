Kavaklı Korusu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 13 ayrı boyda yaklaşık 250 güreşçi mücadele etti. Organizasyonda Cengizhan Şimşek, İsmail Koç, Ertuğrul Dağdeviren, Hüseyin Gümüşalan gibi önemli isimlerin de yer aldığı 26 sporcu başpehlivanlık için çayıra çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › KIRKLARELİ - 9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu - Son Dakika

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