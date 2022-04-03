9. Manavgat UCI Dağ Bisikleti Maratonu, Antalya'da yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

9. Manavgat UCI Dağ Bisikleti Maratonu, Antalya'da yapıldı

03.04.2022 19:11
9. Manavgat UCI Dağ Bisikleti Maratonu, Antalya'da yapıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 9. Manavgat UCI Dağ Bisikleti Maratonu'nda elit erkekler kategorisinde Rus sporcu Evgani Evgrafon, kadınlarda ise Azize Bekar birinciliği elde etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 9. Manavgat UCI Dağ Bisikleti Maratonu'nda elit erkekler kategorisinde Rus sporcu Evgani Evgrafon, kadınlarda ise Azize Bekar birinciliği elde etti.

Manavgat Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Bisiklet Federasyonu, Manavgat Kaymakamlığı, Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Derneğinin katkılarıyla, "Manavgat küllerinden doğuyor" sloganıyla düzenlenen organizasyona 123 sporcu katıldı.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan organizasyonda sporcular Naras Köprüsü, Seleuekia Antik Kenti ve Oymapınar Baraj güzergahlarından geçerek, zorlu parkurda pedal çevirdi.

Yarışmada, elit erkekler kategorisinde Rus sporcu Evgani Evgrafon birinci, Emre Yavuz ikinci ve İsveçli Erik Mattelin üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Azize Bekar birinciliği elde ederken, Rus Viktoria Melnikova ikinci ve Sevim Gerçek ise üçüncü sırayı aldı.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara madalya ve para ödülü verildi.

YORUMLAR
500
Antalya'da silahla vurulmuş ceset bulundu Antalya'da silahla vurulmuş ceset bulundu Görüştüğü erkeğin kız arkadaşı hem dövmüş hem dayağı kayda almıştı! Mağdur genç kız: Can güvenliğim yok Görüştüğü erkeğin kız arkadaşı hem dövmüş hem dayağı kayda almıştı! Mağdur genç kız: Can güvenliğim yok

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Manavgat, Antalya, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 9. Manavgat UCI Dağ Bisikleti Maratonu, Antalya'da yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:10 Hem oynadı hem de ortak yapımcılığını yaptı! Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen filmindeki kazancı gündem oldu
18:32 İzleyiciler kahkahalara boğuldu! Güldür Güldür'de Fahrettin Koca skeci tam not aldı
18:30 Zelenski'den Rus askerlerine küfür! Rusya'nın çekildiği Buça bölgesindeki görüntüler dünyanın gündeminde
18:24 Alanyaspor Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti! Karadeniz ekibi, 26 puanla 19. sırada kaldı
18:07 Konyaspor Göztepe'yi 3-0 mağlup etti! Fenerbahçe'nin zirve sevinci yarım kaldı
17:44 Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'yı kışladan lüks konvoyla çıkardığı iddia edildi! Güvenlik kaynakları harekete geçti
17:36 Galatasaray'ın yıldızı Nelsson "6 kadını birbiriyle aldattım" sözlerini kendi söylemiş gibi paylaşan kullanıcıya tepki gösterdi
17:32 Ümit Özdağ otobüsteki Arapça yazılara tepki gösterdi: Böyle rezalet olur mu?
17:26 İlk olarak Konya'da denenecek! Tüm Türkiye'de geçerli "TRKart" dönemi başlıyor
17:04 Pendikspor, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti! İstanbul ekibi, Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 19:17:39. #1.13#
SON DAKİKA: 9. Manavgat UCI Dağ Bisikleti Maratonu, Antalya'da yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement