9. Manavgat UCI Dağ Bisikleti Maratonu, Antalya'da yapıldı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 9. Manavgat UCI Dağ Bisikleti Maratonu'nda elit erkekler kategorisinde Rus sporcu Evgani Evgrafon, kadınlarda ise Azize Bekar birinciliği elde etti.

Manavgat Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Bisiklet Federasyonu, Manavgat Kaymakamlığı, Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Derneğinin katkılarıyla, "Manavgat küllerinden doğuyor" sloganıyla düzenlenen organizasyona 123 sporcu katıldı.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan organizasyonda sporcular Naras Köprüsü, Seleuekia Antik Kenti ve Oymapınar Baraj güzergahlarından geçerek, zorlu parkurda pedal çevirdi.

Yarışmada, elit erkekler kategorisinde Rus sporcu Evgani Evgrafon birinci, Emre Yavuz ikinci ve İsveçli Erik Mattelin üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Azize Bekar birinciliği elde ederken, Rus Viktoria Melnikova ikinci ve Sevim Gerçek ise üçüncü sırayı aldı.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara madalya ve para ödülü verildi.