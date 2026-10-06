96 yaşındaki Rahmi Koç'un golf kombini dikkat çekti - Son Dakika
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96 yaşındaki Rahmi Koç'un golf kombini dikkat çekti

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96 yaşındaki Rahmi Koç\'un golf kombini dikkat çekti
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96 yaşındaki iş insanı Rahmi Koç, katıldığı golf etkinliğinde tercih ettiği renkli ve özenli kombiniyle tüm bakışları üzerinde topladı. Spor tutkusu ve dinamik yaşam tarzıyla tanınan Koç'un stili ve formu kısa sürede dikkat çekti.

Türkiye'nin en zengin ailelerinden Koç Ailesi'nin ileri gelenlerinden Rahmi Koç, golf sahasındaki kendine has ve şık tarzıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

KİM DER Kİ 96 YAŞINDA

96 yaşındaki iş insanı, katıldığı golf etkinliğinde tercih ettiği renkli ve özenli kombiniyle tüm bakışları üzerinde topladı. Spor tutkusu ve dinamik yaşam tarzıyla tanınan Koç'un stili, kısa sürede günün en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Sık sık spor yaptığını açıklayan ve formunu spora bağlayan ünlü iş insanının golf sahasından yansıyan görüntüleri, takipçileri ve sporseverler tarafından büyük beğeni topladı.

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