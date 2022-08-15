A. Denizlispor, Çaykur Rizespor'a gözünü dikti - Son Dakika
Üye Girişi

A. Denizlispor, Çaykur Rizespor'a gözünü dikti

15.08.2022 21:04
A. Denizlispor, Çaykur Rizespor'a gözünü dikti

A. Denizlispor, karşılaşacakları Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarına başladı.

A. Denizlispor, karşılaşacakları Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 1. Lig 2022 - 2023 sezonuna Eyüpspor ile giriş yapan Denizlispor, şimdi ise Çaykur Rizespor maçına odaklandı. Deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan A. Denizlispor, maç öncesi hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Denizlispor'dan hüzünlü start Denizlispor'dan hüzünlü start İbrahim Üzülmez: 'Uyum sorunumuz net olarak ortaya çıktı' İbrahim Üzülmez: 'Uyum sorunumuz net olarak ortaya çıktı'
Kaynak: İHA

Denizlispor, Eyüpspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A. Denizlispor, Çaykur Rizespor'a gözünü dikti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:42 Jorge Jesus'tan yıldız futbolcuya kesik! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, vatandaşın merakla beklediği açıklama: Konutları yapmaya başlıyoruz
20:17 Galatasaray, 25 yaşındaki Jesse Sekidika'nın sözleşmesini feshetti
20:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 21 yıllık icraatını türkücü İbrahim Tatlıses'in sözleriyle anlattı
19:31 Futbolcu Totti'nin 20 yıllık evliliği bitiyor! İhanet iddiaları gündemde
19:31 Batman'da kavunun içinden çıkan böcek, görüntüsüyle hayrete düşürdü
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına AFAD binasının dış cephesini söktü!
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!
18:15 Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'in son hali görenleri şaşırttı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 21:04:38. #1.11#
SON DAKİKA: A. Denizlispor, Çaykur Rizespor'a gözünü dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement