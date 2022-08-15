Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. - DENİZLİ

Spor Toto 1. Lig 2022 - 2023 sezonuna Eyüpspor ile giriş yapan Denizlispor, şimdi ise Çaykur Rizespor maçına odaklandı. Deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan A. Denizlispor, maç öncesi hazırlıklarına başladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › A. Denizlispor, Çaykur Rizespor'a gözünü dikti - Son Dakika

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