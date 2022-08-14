Mesut Bakkal: "Kaybederken de bir şeyler kazanıyorsunuz" - Son Dakika
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Mesut Bakkal: "Kaybederken de bir şeyler kazanıyorsunuz"

14.08.2022 01:15

A. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 1-0 mağlup oldukları Eyüpspor maçında iyi mücadele ettiklerine değinerek, "Kaybederken de bir şeyler kazanıyorsunuz" dedi.

- Mesut Bakkal: "Kaybederken de bir şeyler kazanıyorsunuz"

İSTANBUL - A. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 1-0 mağlup oldukları Eyüpspor maçında iyi mücadele ettiklerine değinerek, "Kaybederken de bir şeyler kazanıyorsunuz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında A. Denizlispor, konuk olduğu Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren A. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Oynadığımız oyunun karşılığı bu değil. 1-0'dan sonra biz de biraz öne çıkmayı düşündük. Dengeli giden bir oyun. Eyüpspor, çok iyi mücadele eden bir takım. Eksiklerimize rağmen oyunlarımız görevlerini iyi yaptılar. İyi yoldayız, üzerine katarak devam edeceğiz. Oynanan oyundan memnunum. İyi mücadeleci bir lig başladı. Kaybederken de bir şeyler kazanıyorsunuz" dedi.

"Şanssız bir gol yedik"

Eyüpspor'un etkili hücum oyuncularına karşı hafta içinde çalışmaları olduğunu aktaran Bakkal, "Özellikle 70. dakikaya kadar iyi bir Denizlispor vardı. Şanssız bir gol yedik. Bu böyle devam etmez kaliteli takıma karşı pozisyon vermemek bence artı bir şey. Ne yaptığını bilen bir takım vardı sahada" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Mesut Bakkal, Denizlispor, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Bakkal: 'Kaybederken de bir şeyler kazanıyorsunuz' - Son Dakika

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