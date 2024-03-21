THY Euroleague'in 31. haftasında A. Efes, sahasında Alman ekibi Alba Berlin'i 85-84'lük skorla yendi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Olegs Latisevs, Sergio Silva, Vasiliki Tsaroucha
A. Efes: Larkin, Beaubois 11, Bryant 24, Clyburn 13, Thompson 10, Pleiss 9, Hollatz 4, Ercan Osmani 7, Oturu, Daum, Willis 3, Jones 4
Başantrenör: Tomislav Mijatovac
Alba Berlin: Brown 9, Wetzell 10, Delow 7, Mattisseck 3, Schneider 2, Thomas 17, Hermannsson 6, Nikic, Samar, Olinde 17, Koumadje 11, Thiemann 2
Başantrenör: Israel Gonzalez
1. Periyot: 23-23
Devre: 53-40 (A. Efes lehine)
3. Periyot: 67-65 (Alba Berlin lehine) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › A. Efes, Alba Berlin'i 85-84'lük skorla mağlup etti - Son Dakika
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