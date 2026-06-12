A Erkek Milli Takım Aday Kadrosu Belirlendi - Son Dakika
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A Erkek Milli Takım Aday Kadrosu Belirlendi

A Erkek Milli Takım Aday Kadrosu Belirlendi
12.06.2026 12:55
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FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı, Bosna ve İsviçre ile oynayacak.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Erkek Milli Takımı'nın aday kadrosu belirlendi.

A Erkek Milli Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu beşinci maçında 2 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00'de Zenica'da Bosna Hersek ile karşılaşacak. Milliler, gruptaki son maçında ise 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

A Erkek Milli Takımımızın idari, teknik ve aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Emre Melih Tunca - A.Efes

Ercan Osmani - A.Efes

Erkan Yılmaz - A.Efes

Şehmus Hazer - A.Efes

Kenan Sipahi - Bahçeşehir Koleji

Malachi Emmanuel Flynn - Bahçeşehir Koleji

Berk İbrahim Uğurlu - Beşiktaş

Sertaç Şanlı - Beşiktaş

Yiğit Arslan - Beşiktaş

Onuralp Bitim - Fenerbahçe

Tarık Biberoviç - Fenerbahçe

Yiğit Onan - Manisa Basket

Furkan Korkmaz - Tofaş

Yiğitcan Saybir - Tofaş

Alperen Şengün - Houston Rockets (ABD)

Cedi Osman - Panathinaikos (Yunanistan)

Adem Bona - Philadelphia 76ers (ABD)

Ömer Faruk Yurtseven - Real Madrid (İspanya) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Milli Takım, İsviçre, Yaşam, Oyun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Erkek Milli Takım Aday Kadrosu Belirlendi - Son Dakika

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