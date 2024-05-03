A. Eynesil Belediyespor\'a hükmen mağlubiyet ve puan silme cezası

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Elazığspor maçına çıkmayan A. Eynesil Belediyespor'a 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verdi.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 30. haftasında Giresun'da oynanması gereken ancak ev sahibi takımın sahaya çıkmaması nedeniyle yapılamayan A. Eynesil Belediyespor - Elazığspor maçına ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından alınan kararlar açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararında, "A. Eynesil Belediye Spor Kulübünün, 27.04.2024 tarihinde oynanan Eynesil Belediye Spor-Elazığspor TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takımın müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı (0-3) hükmen mağlup sayılmasına ve (3) puan silme cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ