Cevdet Göç: "Bu kadar basit hatalar olmamalı" - Son Dakika
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Cevdet Göç: "Bu kadar basit hatalar olmamalı"

20.08.2022 22:33
Cevdet Göç: "Bu kadar basit hatalar olmamalı"

A. Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, üstün oynadıkları maçta sonuçlandırmayı yapmadıklarını söyledi.

A. Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, üstün oynadıkları maçta sonuçlandırmayı yapmadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 3. hafta maçında evinde karşılaştığı Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup olan A. Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Göç, her iki yarıda bireysel hatalardan gol yediklerini belirterek, "Kazanmak için planlar yaptığımız ve çalıştığımız bir maça iyi de motive olduk. Ama her iki yarının başında yediğimiz goller, bunlar futbolun içinde var mı var. Bazen bireysel hatalara bir şey yapamıyoruz. Yediğimiz golden sonra oyunu tekrar kontrolümüze aldık. Ataklar yaptık, pozisyonlar kaçırdık, eşitliği de yakaladık. İkinci yarıda 47. dakikada yediğimiz şanssız bir gol. İyi bir rakip, geçen yıldan birlikte oynamaya alışmış üzerine koyarak gelen bir rakip. Tabi bu kadar basit hatalar olmamalı. İstatistiklere baktığımız zaman yüzde 72'ye 28 gibi topla oynama oranı var ama futbolda herşey istatistik değil. Biz oyun olarak gelişmeye devam ediyoruz bundan mutluyuz. Biraz daha son vuruşlarda belki bizim de bunun üzerine çalışmamız gerekecek. Oyunumuzun zamana ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bence keyifli zevkli bir maç oldu. Bu kadar üstün oynadığımız maçta sonuçlandırmayı da yapmamız lazım" şeklinde konuştu. - HATAY

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Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Cevdet Göç, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cevdet Göç: 'Bu kadar basit hatalar olmamalı' - Son Dakika

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