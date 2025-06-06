A Millî Kadın Futbol Takımı Kosova ile Eşleşti

UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup müsabakalarını 3'üncü sırada tamamlayan A Milli Kadın Futbol Takımı'nın play-off etabındaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde Ay-Yıldızlılar, Kosova ile eşleşti. Diğer eşleşme Kıbrıs Rum Kesimi ile Arnavutluk arasında gerçekleşti. Ay-yıldızlı ekip, Kosova ile 24 ve 28 Ekim tarihlerinde karşı karşıya gelecek. Eşleşmeyi kazanan takım UEFA Uluslar B Ligi'nde, kaybeden takım ise C Ligi'nde yer alacak.
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