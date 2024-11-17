A Millî Takım'a Gökhan Sazdağı Eklendi

Spor

A Milli Futbol Takımı'nın 19 Kasım'da Karadağ ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçının kadrosuna Kayserisporlu futbolcu Gökhan Sazdağı dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takımı'mızın aday kadrosuna bir oyuncu ilavesi yapıldı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'da forma giyen Gökhan Sazdağı, A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi." ifadelerine yer verildi.