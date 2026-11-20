A Milli Basketbol Takımı, FIBA güç sıralamasında 8'de 8 yaparak ilk sırayı koruduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri güç sıralamasında 8'de 8 yapan A Milli Takım, ikinci tur öncesi güncellenen listede ilk sırada yer aldı. FIBA, tek yenilgisiz takımın tarih yazmaya dört maç uzakta olduğunu söyledi; Türkiye'yi Fransa, Sırbistan, Almanya ve Polonya izledi.
Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" zirvedeki yerini korudu.
Elemelerin ikinci turunda bu ay oynanacak maçlar öncesinde sıralamayı güncelleyen FIBA'nın sitesinde, 8'de 8 yapan A Milli Takım ilk sırada yer aldı.
FIBA'nın "güç sıralaması" açıklamasında, "Avrupa Elemeleri'nin tek yenilgisiz takımı, tarih yazmaya sadece dört maç uzaklıkta. Çünkü bu format uygulanmaya başladığından beri hiçbir Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya takımı, 12-0'lık bir seri yakalayamadı." bilgisi verildi.
Türkiye'yi sıralamada Fransa, Sırbistan, Almanya ve Polonya takip etti.
Kaynak: AA
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