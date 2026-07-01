A Milli Boks Takımı, Erzurum'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
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A Milli Boks Takımı, Erzurum'da Kamp Yapıyor

A Milli Boks Takımı, Erzurum\'da Kamp Yapıyor
01.07.2026 11:12
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A Milli Erkek Boks Takımı, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası için Erzurum'da hazırlık yapıyor.

A Milli Erkek Boks Takımı, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Boks Şampiyonası'na Erzurum'da yaptığı kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla hazırlanıyor.

Kentin yüksek irtifasından faydalanmak için 18 sporcu ve 7 antrenörden oluşan 25 kişilik gurupla kampa giren milliler, Palandöken Dağı'nda dağ koşu ve atletizm tartan pistinde yaptıkları antrenmanlarla turnuvalar öncesi güç depoluyor.

Erzurum'daki çalışmalarının ardından Kazakistan Boks Milli Takımı ile Kastamonu'da ikili kamp yapacak ay-yıldızlı eldivenler, 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Taranto kentindeki 2026 Akdeniz Oyunları ile 15-26 Eylül tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Avrupa Şampiyonası'nda madalya kovalayacak.

"Çok iyi bir takıma sahibiz"

Başantrenör Alisher Rahimov, AA muhabirine, Erzurum'da kuvvet ve dayanıklılığa yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çok iyi bir takıma sahip olduklarını belirten Rahimov, "Özellikle dağ antrenmanlarımızda yani Palandöken'deki yüksek irtifadan elde edeceğimiz kazanımlarla Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Çok iyi bir takıma sahibiz ve en önemlisi Dünya Şampiyonası'nda bu seviyedeki sporcuları en iyi pozisyona getirmek istiyorum." dedi.

Takımda önemli sporcuların olduğunu aktaran Rahimov, şunları kaydetti:

"Takımda Avrupa şampiyonu sporcumuz var ama bu yeterli değil. Bu takımda elit ve üst seviyede sporcular var. En son Brezilya'da yapılan Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandık. Biz bu sonuçları daha da artırmak istiyoruz. O yüzden buradayız. Erzurum'da bulunmamızın amacı tabii ki yüksek irtifa. Antrenmanlarımızı tamamen kuvvet ve dayanıklılık üzerine planladık. Bu oksijen seviyesinde yapılan antrenmanlarla fizyolojik anlamda kazanımlar elde etmek istiyoruz. Sonrasında yapacağımız kamplarda bu kazanımları performansa ve boksa entegre etmek için buradayız."

Kentteki kampın ardından Kastamonu'ya gideceklerini anlatan Rahimov, "5 günlük dinlenmenin ardından Kastamonu'daki Boks Federasyonu Milli Takım Kamp Eğitim Merkezi'ne geçeceğiz. A ve B takımı olarak hazırız. Kazakistan'dan yaklaşık 20 sporcu gelecek ve onlarla ortak kampımız olacak. Onlarla birlikte Akdeniz Oyunları sürecini tamamlayacağız. Bu süreçte Avrupa Şampiyonası için sporcularımızın durumlarını da değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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