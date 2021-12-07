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A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında yerini korudu - Son Dakika

A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında yerini korudu

07.12.2021 17:43
A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında yerini korudu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) dünya sıralamasında 16. sıradaki yerini korudu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) dünya sıralamasında 16. sıradaki yerini korudu.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Dünya Kupası 2023 Elemeleri'nde ilk pencerenin tamamlanmasının ardından dünya sıralaması güncellendi. Önceki sıralamada 16'ncılığa gerileyen Türkiye, puanını 487,7'den 495,2'ye çıkarmasına rağmen aynı sırada kalmaya devam etti.

Eleme maçlarında alınan sonuçlar, özellikle Avrupa'da Litvanya, Belçika ve İsveç, Afrika'da Fildişi Sahili ve Yeşil Burun Adaları, Asya'da ise Suudi Arabistan'ın sıralamasında değişikliklere neden oldu.

Litvanya bir sıra yükselerek 8'inci sırada İtalya'nın üstüne çıktı. Belçika iki basamak yükselerek 36'ncı olurken, İsveç ise 57'ncilikten 51'inci sıraya yükseldi.

Dünya sıralamasındaki en büyük çıkışı, FIBA Afrika Şampiyonası'nda yarı finale kalan Yeşil Burun Adaları, 100'üncülükten 74'üncü sıraya yükselerek gerçekleştirdi. Asya'da ise Suudi Arabistan 8 basamak yükselerek 79'uncu sıraya yerleşti.

Sıralamada ilk 20 ülke şu şekilde oluştu:

1. ABD 763,3 puan

2. İspanya 724,1 puan

3. Avustralya 690,7 puan

4. Slovenya 676,3 puan

5. Fransa 671,9 puan

6. Sırbistan 664,6 puan

7. Arjantin 656,6 puan

8. Litvanya 649,5 puan

9. İtalya 646,9 puan

10. Yunanistan 641,0 puan

11. Almanya 602,6 puan

12. Çekya 577,9 puan

13. Polonya 560,8 puan

14. Rusya 545,2 puan

15. Brezilya 542,3 puan

16. Türkiye 495,2 puan

17. Venezuela 490,9 puan

18. Kanada 488,8 puan

19. Porto Riko 467,0 puan

20. Dominik Cumhuriyeti 465,7 puan

A Milli Erkek Basketbol Takımı, basketbol, Litvanya, Asya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında yerini korudu - Son Dakika Spor


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