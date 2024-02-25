A Milli Erkek Basketbol Takımı, İzlanda'yı 76-75 yenerek ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika
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Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İzlanda'yı 76-75 yenerek ikinci galibiyetini aldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İzlanda\'yı 76-75 yenerek ikinci galibiyetini aldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği İzlanda'yı 76-75 yendi.

25.02.2024 17:45  Güncelleme: 17:45
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği İzlanda'yı 76-75 yendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: A Milli Erkek Basketbol Takımı, İzlanda'yı 76-75 yenerek ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika
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