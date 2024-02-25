A Milli Erkek Basketbol Takımı, İzlanda\'yı son saniye basketiyle mağlup etti

FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, konuk ettiği İzlanda'yı Tarık Biberovic'in son saniyede kaydettiği basketle 76-75 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu ikinci maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam, karşılaşmaya Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Kenan Sipahi, Tarık Biberovic ve Sertaç Şanlı ilk 5'i ile başladı. Konuk takım İzlanda ise Elvar Fridriksson, Kristinn Palsson, Martin Hermannsson, Jon Axel Gudmundsson ve Tryggvi Hlinason ilk 5'i ile parkede yer aldı.
Milliler, Şehmus Hazer'in bulduğu sayılarla 4-0'lık seri yakalayarak maça hızlı başladı. Karşılıklı sayılarla geçilen ilk çeyrek, 16-16 eşitlikle noktalandı.
Ay-yıldızlılar, ikinci çeyreğin başında Okben Ulubay ve Ercan Osmani'nin sayıları ile öne geçerken, İzlanda üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle farkın açılmasına izin vermedi. İkinci periyotun bitimine 35 saniye kala milliler, Yiğitcan Saybir'in 3 sayılık basketi ile farkı 5'e çıkarırken, devreye de 35-30 üstünlükle girdi.
Karşılıklı üç sayılık basketlerle başlayan üçüncü periyotta 12 Dev Adam, Sertaç Şanlı'nın pota altındaki etkili oyunu, Tarık Biberovic ve Ercan Osmani'nin de skor katkısıyla farkı 9 sayıya kadar çıkardı. Müsabakanın üçüncü çeyreği 54-47 Türkiye üstünlüğüyle geçildi.
Son çeyreğin başında İzlanda, üst üste bulduğu sayılarla farkı 3 sayıya düşürdü. Milliler, Ercan Osmani ve Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla farkı yeniden 8 sayıya kadar çıkarırken, oyunun son bölümünde İzlanda, özellikle dış sahadan bulduğu sayılarla farkı kapattı ve bitime 3 saniye kala 75-74 öne geçti. Mola dönüşünde ay-yıldızlılar, Tarık Biberovic'in son saniyede attığı 2 sayılık basketle parkeden 76-75 galip ayrıldı.
Bu sonuçla 12 Dev Adam, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında ilk galibiyetini elde etti.
Maçın en skorer oyuncusu A Milli Takım'da 20 sayı ile oynayan Sertaç Şanlı oldu. İzlanda'da ise Martin Hermannsson 15 sayı kaydetti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da müsabakayı salondan takip etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ademir Zurapovic, Geert Jacobs, Petar Pesic
Türkiye: Şehmus Hazer 8, Yiğitcan Saybir 3, Sertaç Şanlı 20, Tarık Biberovic 11, Melih Mahmutoğlu 7, Erten Gazi 2, Sadik Emir Kabaca 2, Okben Ulubay 2, Furkan Haltalı, Berk Uğurlu, Ercan Osmani 14, Kenan Sipahi 7
Başantrenör: Ergin Ataman
İzlanda: Aegir Steinarsson 12, Tomas Thrastarson, Thorir Thorbjarnarson, Elvar Fridriksson 14, Kristinn Palsson 11, Martin Hermannsson 15, Hjalmar Stefansson, Hilmar Henningsson, Orri Gunnarsson 3, Jon Axel Gudmundsson 8, Tryggvi Hlinason 12, Styrmir Thrastarson
Başantrenör: Craig Murray Arne Pedersen
1. Periyot: 16-16
Devre: 35-30 (Türkiye lehine)
3. Periyot: 54-47 (Türkiye lehine) - İSTANBUL
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