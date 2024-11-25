A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan'ı Mağlup Ederek EuroBasket'e Katılmayı Garantiledi

Spor

SALON: Savaria Arena

HAKEMLER: Boris Krejic, Aleksandar Glisic, Martin Vulic

MACARİSTAN: Keller 10, Hanga 9, Vojcoda 14, Varadi 2, Benle 2, Goloman 16, Lukacs 4, Perl 14, Filipovity 5

TÜRKİYE: Şehmus Hazer 10, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman 33, Yiğit Arslan, Onuralp Bitim, Furkan Haltalı, David Sarper Mutaf, Ercan Osmani 9, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi 7, Ömer Faruk Yurtseven 22

1'İNCİ PERİYOT: 14-21

DEVRE: 31-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-54

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 EuroBasket Elemeleri B Grubu 4'üncü maçında deplasmanda karşılaştığı Macaristan'ı 81-76 mağlup etti. Grupta oynadığı 4 maçın ardından 3 galibiyete ulaşan ay-yıldızlılar, 2025 EuroBasket'e katılmaya hak kazandı. Henüz galibiyetle tanışamayan Macaristan ise son sırada yer alıyor. Öte yandan maçın en skorer ismi milli takımda 33 sayı kaydeden Cedi Osman oldu.

Cedi Osman'ın başarılı atışlarıyla başlayan ilk periyot, ay-yıldızlıların 21-14'lük üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyoda hücumda ve savunmada etkili başlayan Macaristan, periyodun bir bölümünde öne geçse de A Milli Erkek Basketbol Takımı devreye 40-31 önde girdi. Macaristan üçüncü periyotta eşitliği sağladı ve son periyoda 54-54'lük skorla gidildi. Çekişmeli geçen son periyodun ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı, parkeden 81-76 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından milliler, 2025 EuroBasket'e gitmeyi garantiledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı gruptaki 5'inci maçında İtalya'yı konuk edecek. Macaristan ise sahasında İzlanda'yı ağırlayacak.