A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya maçı aday kadrosu açıklandı - Son Dakika
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya maçı aday kadrosu açıklandı

17.06.2022 14:06
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya maçı aday kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı karşılaşmanın 22 kişilik aday kadrosu belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı karşılaşmanın 22 kişilik aday kadrosu belli oldu.

Ay-yıldızlılar, 3 Temmuz Pazar günü B Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek. Milliler, 20 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da toplanarak Sinan Erdem Spor Salonu'nda çalışmalarına başlayacak.

Ergin Ataman yönetimindeki milli takım şu isimlerden oluştu:

"A. Buğrahan Tuncer, Deshane Davis Larkin, Yiğitcan Saybir, Akif Egemen Güven, Kartal Özmızrak, Egehan Arna, Samet Yiğitoğlu, Melih Mahmutoğlu, J. Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Berkan Durmaz, Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan, Berk Demir, Cedi Osman, Cedi Osman, Alperen Şengün, Ömer Faruk Yurtseven, Furkan Korkmaz."


- İstanbul
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Kaynak: DHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya maçı aday kadrosu açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya maçı aday kadrosu açıklandı - Son Dakika
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