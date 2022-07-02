FIBA'nın daha önce aldığı karar gereği Belarus 'un ihraç edildiği grubun ardından milliler, A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek. İkinci turdaki maçlar sonunda gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

Kaynak: AA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya, Yunanistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › A Milli Erkek Basketbol Takımı yarın Büyük Britanya'ya konuk olacak - Son Dakika

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