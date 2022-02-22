A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan maçı hazırlıklarını sürdürdü

22.02.2022 22:10
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan ile 25 Şubat Cuma günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan ile 25 Şubat Cuma günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarına Sinan Erdem Spor Salonu'nda başantrenör Orhun Ene yönetiminde devam eden milliler, günü tek antrenmanla tamamladı.

İdmanı, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Ömer Onan ve TBF Yönetim Kurulu üyeleri de takip etti.

Milli takım, Yunanistan müsabakası hazırlıklarına yarın devam edecek.

YORUMLAR
500
SPOR A Milli Erkek Basketbol Takımı, medya ile buluştu SPOR A Milli Erkek Basketbol Takımı, medya ile buluştu Sakarya Büyükşehir'in genç basketbolcusu Parlakay, milli takıma davet edildi Sakarya Büyükşehir'in genç basketbolcusu Parlakay, milli takıma davet edildi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan, basketbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika
21:57 27 ülke anlaşma sağladı! AB'den Rusya'ya karşı sert yaptırım kararları kapıda
21:42 Galatasaray'da sular durulmuyor! Torrent, yıldız futbolcuları takımda istemiyor
21:13 Ukrayna ve Rusya'nın karşılaştırmalı askeri güçleri!
21:02 Son Dakika: Rusya, Ukrayna'daki diplomatik personelini tahliye etme kararı aldı
20:53 Fenerbahçe bir türlü ikna edememişti! Beşiktaş, dünyaca ünlü hocayla iletişime geçti
20:25 Mbappe'nin annesi tüm sırrı ortaya döktü! Önemli transfer için geri sayım başladı
19:50 Son Dakika: Putin, dünyaya meydan okudu: Minsk Barış Anlaşması artık yok
20:12 Halil Falyalı cinayetini aydınlatacak görüntüler! Mustafa Söylemez'in Sedat Peker'in akrabasıyla görüştüğü anlar ortaya çıktı
19:36 Ünlü golcünün sözleri futbolseverleri üzdü: Maç izlemek bile beni korkutuyor
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 22:17:37. #1.11#
SON DAKİKA: A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement