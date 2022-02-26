A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan ile 28 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarına Sinan Erdem Spor Salonu'nda başantrenör Orhun Ene yönetiminde başlayan milliler, günü tek antrenmanla tamamladı.

İdmanı, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Ömer Onan ve TBF Yönetim Kurulu üyeleri de takip etti.

A Milli Takımı, B Grubu'ndaki üçüncü maçında dün deplasmanda Yunanistan'a 72-71 mağlup olmuştu.

Milli takım, Yunanistan müsabakası hazırlıklarını yarın tamamlayacak.