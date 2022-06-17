A Milli Erkek Hentbol Takımı, Akdeniz Oyunları hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Akdeniz Oyunları hazırlıklarını sürdürüyor

17.06.2022 17:26
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Akdeniz Oyunları hazırlıklarını sürdürüyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Başantrenör Okan Halay yönetiminde Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları hazırlıklarını sürdürüyor.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Başantrenör Okan Halay yönetiminde Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara THF Spor Salonu'nda ikinci kampına giren milliler, hazırlıklarına günde çift antrenmanla 24 Haziran'a kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başantrenör Okan Halay, Akdeniz Oyunları'nda hedeflerinin ilk 4 takım arasında yer almak olduğunu belirterek, "Güzel bir kamp geçiriyoruz. Bursa'da yapılan ilk kamp ile birlikte milli takımın savunma yapısını değiştirmeye çalışıyoruz. Buradaki kampta savunma sistemi çalışmalarını pekiştirmeye çalıyoruz. Takımda çok iyi bir arkadaşlık var." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Hentbol Takımı, Akdeniz Oyunları hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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