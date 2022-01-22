A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kıbrıs Rum Kesimi ile bu akşam deplasmanda karşılaşacak A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kıbrıs Rum Kesimi ile oynayacağı maç için bu ülkeye giden A Milli Takımı'mızın oyuncularından birinin yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan oyuncumuz için 10 günlük süre boyunca konaklayacağı ev kiralandı. Yasal karantina süresi 31 Ocak'ta dolarak ülkemize dönecek olan milli oyuncumuza geçmiş olsun dileriz." ifadeleri kullanıldı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 1. eleme turu rövanşında deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi ile Eleftheria Spor Salonu'nda saat 21.00'de karşılaşacak.