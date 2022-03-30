A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın yaz dönemi kamp programı belli oldu - Son Dakika
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A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın yaz dönemi kamp programı belli oldu

30.03.2022 15:08
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın yaz dönemi kamp programı belli oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı, yaz döneminde 4 ayrı kamp yapacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, yaz döneminde 4 ayrı kamp yapacak.

Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Erkek Hentbol Takımı, 1-10 Haziran ve 14-24 Haziran tarihlerinde iki hazırlık kampı yapacak.

Akdeniz Oyunları, bu yıl Cezayir'in Oran kentinde 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Milliler, Akdeniz Oyunları'nın ardından 8-17 Ağustos tarihlerinde Konya'da yapılacak İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlanacak.

İslami Dayanışma Oyunları öncesi ilk kampını 14-23 Temmuz'da yapacak A Milli Takım, 26 Temmuz-7 Ağustos tarihlerinde yeniden kampa girerek hazırlıklarını tamamlayacak.

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Akdeniz Oyunları, Haziran, Hentbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın yaz dönemi kamp programı belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın yaz dönemi kamp programı belli oldu - Son Dakika
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