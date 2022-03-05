A Milli Erkek Takımı'dan Davis Cup'ta tarihi başarı - Son Dakika
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A Milli Erkek Takımı'dan Davis Cup'ta tarihi başarı

05.03.2022 23:56
A Milli Erkek Takımı'dan Davis Cup'ta tarihi başarı

A Milli Erkek Tenis Takımı, 4-5 Mart tarihlerinde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Davis Cup Dünya Grubu I Play-Off serisinde Özbekistan'ı 3-2 yenerek tarihi bir başarıya imza attı.

A Milli Erkek Tenis Takımı, 4-5 Mart tarihlerinde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Davis Cup Dünya Grubu I Play-Off serisinde Özbekistan'ı 3-2 yenerek tarihi bir başarıya imza attı.

2021'in Eylül ayında Letonya'yı 4-0 yenerek Dünya Grubu I Play-Off'larına yükselen A Milli Erkek Tenis Takımı, Özbekistan'dan da galibiyetle ayrılarak ilk kez Dünya Grubu 1'e yükseldi. Olympic Tennis School'un kapalı kortlarında gerçekleşen organizasyonun ikinci gününde ilk maçta Özbek tandem Sanjar Fayziev/Sergey Fomin, Altuğ Çelikbilek/ Yankı Erel çiftini 6-2, 6-4 yenerek seride skoru 2-1 Özbekistan'ın lehine taşıdı. Serinin dördüncü maçında Altuğ Çelikbilek korta çıktı. 2 saat 7 dakika süren mücadelede 15 ace kaydeden Çelikbilek, Sanjar Fayziev'i 4-6, 6-1, 6-4 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Özbekistan serisinde kazananı belirleyecek maçta korta Cem İlkel çıktı. İlkel, iki sette de tie-break'e giden maçı 7-6, 7-6 kazanarak millileri Dünya Grubu I'e taşıdı.

Ay-yıldızlılar gerçekleşecek kura çekimi sonrasında 2022'nin Eylül ayında ilk kez Dünya Grubu I'de mücadele edecek. - İSTANBUL

A Milli Erkek Takımı'dan Davis Cup'ta tarihi başarı
A Milli Erkek Takımı'dan Davis Cup'ta tarihi başarı
A Milli Erkek Takımı'dan Davis Cup'ta tarihi başarı
A Milli Erkek Takımı'dan Davis Cup'ta tarihi başarı

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Özbekistan, Play Off, Tenis, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor A Milli Erkek Takımı'dan Davis Cup'ta tarihi başarı - Son Dakika


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