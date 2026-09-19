A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası'nda Arjantin'e ilk 2 maçı kaybetti

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası Dünya Grubu 1'de Arjantin'e serinin ilk 2 maçını kaybetti.

Arjantin'in Neuquen kentindeki Ruca Che Stadyumu'nda sert kortta oynanan organizasyonun ilk maçında dünya sıralamasının 23 numarası Francisco Cerundolo, milli sporcu Yankı Erel'i 6-0, 6-4 yendi.

Serinin ikinci maçında ise milli tenisçi Mert Alkaya, dünya sıralamasının 52 numarası Thiago Agustin Tirante'ye 6-2 ve 6-4'lük setlerle mağlup oldu.

Bu sonuçla Arjantin seride 2-0 öne geçti.

Serinin yarınki karşılaşmalarında TSİ 17.00'de çiftlerde, Tuncay Duran/ Arda Azkara ekibi ile Guido Andreozzi/ Andres Molteni çifti karşı karşıya gelecek.

Serinin yarınki tekler karşılaşmasında ise Mert Alkaya-Francisco Cerundolo ve Yankı Erel-Thiago Agustin Tirante maçları yapılacak.