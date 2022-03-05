A Milli Erkek Tenis Takımı'ndan tarihi başarı - Son Dakika
Üye Girişi

A Milli Erkek Tenis Takımı'ndan tarihi başarı

05.03.2022 18:29
A Milli Erkek Tenis Takımı'ndan tarihi başarı

A Milli Erkek Tenis Takımı, David Cup Play-Off turunda Özbekistan'ı 3-2'lik skorla mağlup etti ve Dünya Grubu 1'e yükseldi.

A Milli Erkek Tenis Takımı, David Cup Play-Off turunda Özbekistan'ı 3-2'lik skorla mağlup etti ve Dünya Grubu 1'e yükseldi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen turnuvada, Türk tenis tarihi adına bir ilke imza atan A Milli Erkek Tenis Takımı'na Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan tebrik geldi.Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Davis Cup Play-Off turunda rakibi Özbekistan'ı 3-2'lik skorla yenerek Dünya Grubu 1'e yükselen A Milli Erkek Tenis Takımı'nı kutluyorum. Türk tenis tarihinde bir ilke imza atarak Dünya Grubu 1'e yükselen ve bizleri gururlandıran A Milli Erkek Tenis Takımı'nın başarılarının devamını diliyorum. Emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."


- İstanbul
YORUMLAR
500
Türkiye, Davis Kupası'nda Özbekistan'ı yenerek ilk defa Dünya Grubu 1'e yükseldi Türkiye, Davis Kupası'nda Özbekistan'ı yenerek ilk defa Dünya Grubu 1'e yükseldi Türkiye Davis Kupası ilk gününde Özbekistan ile 1-1 berabere kaldı Türkiye Davis Kupası ilk gününde Özbekistan ile 1-1 berabere kaldı

Özbekistan, Play Off, Milli, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor A Milli Erkek Tenis Takımı'ndan tarihi başarı - Son Dakika


Son Dakika
18:19 Muleka göz kamaştırıyor! Kasımpaşa'nın İzmir'de yüzü güldü
18:13 Giresunspor, Çaykur Rizespor'u yendi, 15. sıraya yükseldi!
18:10 TBMM Genel Kurulu'nda yumruklar havada uçuştu! Oturuma ara verildi
17:58 Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında rekora koşuyor!
17:23 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba: Rus askerler kadınlarımıza tecavüz ediyor
17:15 Cüneyt Çakır'ın yeni adresi şaşırttı! Türkiye'den ayrılıyor
17:04 Rusya, 9 ülke ile ithalatı artırma kararı aldı! Aralarında Türkiye de var
16:52 Putin, Avrupa'nın yaptırımlarını savaş ilanı olarak yorumladı: Her şey planlandığı gibi gidiyor
16:23 Gelinini miras yüzünden öldürmüştü! Cezaevinde koronavirüse yakalanan kayınpeder öldü
16:11 Abramovich, Bitlisli aşiret ağası Muhsin Bayrak'la görüşmek için geldi! Konu ise Chelsea'nın satışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 18:35:17. #1.11#
SON DAKİKA: A Milli Erkek Tenis Takımı'ndan tarihi başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement