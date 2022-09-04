A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye yenilerek 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'ndan elendi

2022 FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda A Milli Erkek Voleybol Takımı ile ABD karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ay-Yıldızlı ekip 3-2 kaybederek şampiyonaya veda etti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye kaybederek son 16 turunda 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'na veda etti. Ay-Yıldızlılar, 2-0 geriye düştü maçta skoru 2-2'ye getirdi. Ancak karar setini kaybeden Ay-Yıldızlılar şampiyonadan elendi.
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