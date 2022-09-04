A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye yenilerek 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'ndan elendi - Son Dakika
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye yenilerek 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'ndan elendi

04.09.2022 21:17
A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye yenilerek 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'ndan elendi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, son 16 turunda ABD'ye 3-2 yenilerek 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'na veda etti.

2022 FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda A Milli Erkek Voleybol Takımı ile ABD karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ay-Yıldızlı ekip 3-2 kaybederek şampiyonaya veda etti.

2-0'DAN GERİ DÖNDÜK AMA ABD'Yİ DEVİREMEDİK

A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye kaybederek son 16 turunda 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'na veda etti. Ay-Yıldızlılar, 2-0 geriye düştü maçta skoru 2-2'ye getirdi. Ancak karar setini kaybeden Ay-Yıldızlılar şampiyonadan elendi.

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye yenilerek 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'ndan elendi A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye yenilerek 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'ndan elendi Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan ayrıldı Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan ayrıldı

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Son Dakika Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye yenilerek 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'ndan elendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye yenilerek 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'ndan elendi - Son Dakika
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