Filenin Efeleri, 2019 ve 2021'de CEV Avrupa Altın Ligi'ni namağlup şampiyon olarak tamamlamıştı. Milliler, 28-31 Temmuz 2022 tarihlerinde Güney Kore'de düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda mücadele edecek ve şampiyon olması halinde önümüzdeki yıl Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde ikinci oldu - Son Dakika

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